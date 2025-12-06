Bucarest elige nuevo alcalde que sustituya al ahora presidente rumano Nicusor Dan

La alcaldía capitalina ha servido en el pasado como "trampolín político" para cargos a nivel nacional, tal y como hicieron el antiguo edil Traian Basescu, presidente rumano entre 2004 y 2014, o el propio Dan, elegido en mayo pasado por un mandato de cinco años.

Desde la salida de Dan de la Alcaldía, un edil interino estuvo al frente del gobierno municipal de Bucarest, una de las capitales más grandes de la Unión Europea (UE).

Los partidos de la coalición gubernamental formada por socialdemócratas, conservadores y centristas, a los que se añaden la minoría húngara, decidieron presentar cada uno un candidato propio para las elecciones de este domingo.

Según las últimas encuestas de esta misma semana, el candidato socialdemócrata Daniel Baluta es el principal favorito, seguido por el conservador Ciprian Ciucu.

La candidata de la oposición es Anca Alexandrescu, del partido ultranacionalista AUR, también con posibilidades teóricas de hacerse con la alcaldía.

Esos tres aspirantes tienen una intención de voto de entre el 20 y 28 %, cada uno.

El candidato más votado este domingo será elegido nuevo alcalde de Bucarest, la cuarta capital más grande de la Unión Europea (UE).

Las elecciones pueden influir sobre el futuro de la coalición tripartita liderada por el liberal conservador Ilie Bolojan, que podría verse bajo presión en caso de una victoria de Alexandrescu.