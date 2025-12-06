Catar prevé que el mundo necesitará hasta 300 millones de toneladas de GNL extra para 2035

"Creemos que se necesitarán entre 600 y 700 millones para 2035, lo que significa que se requerirán entre 200 y 300 millones de toneladas adicionales de GNL", dijo Al Kaabi en una entrevista en el marco del Foro de Doha, que arrancó este sábado en la capital de Catar con la participación de numerosos altos cargos de múltiples países.

Este aumento de la demanda, según el ministro, será impulsado "por un crecimiento significativo, principalmente en Asia, pero también en el resto del mundo", donde habrá "una gran demanda en el futuro" que requerirá una subida de la producción mundial del GNL, que actualmente se sitúa en 400 millones de toneladas.

De hecho, Catar se encuentra entre los tres primeros productores y exportadores de GNL del mundo desde que en 2017 anunció una expansión de sus operaciones, con incluso proyectos en Estados Unidos, el principal productor de este recurso.

Al Kaabi reconoció que cuando Catar apostó por el GNL no contaba con la demanda de energía que exigiría la IA.

"Si observamos la demanda de IA a nivel mundial, en todos los países con los que hablamos, entre un 10 % y un 20 % adicional de su demanda provendrá de IA", dijo el ministro, que afirmó que esta tecnología "es completamente diferente de la energía doméstica normal" porque necesita energía en todo momento.

En este sentido, indicó que la demanda energética del futuro no le preocupa en absoluto: "Me preocupa la falta de inversión para un suministro adicional, lo que provocará un aumento repentino de los precios y, como industria petrolera, se nos culpará a todos por los altos precios del petróleo y el gas".

"Deberíamos invertir más en petróleo y gas, no demonizarlo, y debemos apoyarlo, y los legisladores deben desempeñar un papel importante en su promoción", sentenció.