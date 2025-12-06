Ciudadanos sirios en España quieren volver al país pero temen perder estatus de refugiados

Son algunas de las dificultades sobre las que arroja luz el presidente de la Asociación Siria en España, Majad Hamdan, que señala también que otros muchos no tienen dinero para pagarse el billete de avión o se encuentran sin papeles ni pasaporte -sirio o español-, para poder volver, al estar pendientes de la resolución de su petición de asilo.

A ello se suma que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España aún no ha activado el retorno voluntario para los más de 17.000 sirios que residen en España, según datos de 2024.

"Hemos contactado dos veces con ellos y estamos a la espera de que se abra el retorno voluntario", declara Hamdan en una entrevista a EFE, en la que reclama flexibilidad al Gobierno español.

Cree que si se solucionan esos escollos, al menos el 60 % de los sirios que actualmente residen en España volverían a su país, ya que, según ha comprobado él mismo en las dos visitas que ha hecho a Siria en el último año, se están empezando a reconstruir casas y se están abriendo tiendas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque al principio existía cierta incertidumbre, con el paso de los meses cada vez han sido más los que han regresado, como han hecho sus propios padres o unas cincuenta familias de su entorno: "Ves movimiento y sonrisas en la cara de la gente, hay atascos de tráfico cuando antes no veías ni dos coches seguidos detrás, los restaurantes están llenos, ha vuelto la vida".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de que desde España ve con esperanza un cambio que aprecia evidente, es consciente de que no todas las heridas han cicatrizado.

"Aún hay madres buscando a sus hijos desaparecidos", dice sobre los desaparecidos por ser críticos con el régimen de Al Asad, y siguen tratando de dar con alguna pista que les permita saber si sus restos aparecerán en alguna fosa común.

Reconoce que existen incertidumbres y "muchos obstáculos", sobre todo en cuanto a la integración de minorías étnicas drusos, kurdos y alauitas, pero "esperemos que se solucione y que sea una Siria unida y diversa", ansía.

Hamdan aprecia un esfuerzo especial por parte del Gobierno de transición para incorporar ministros de esas minorías, además de incluir a las mujeres en la nueva administración, que se espera que aún permanezca unos cuatro años más antes de convocarse elecciones, porque "todavía la mitad del pueblo sirio está fuera", explica.

Entre la población siria también hay otro anhelo: "Todo el mundo está esperando el día en que entreguen a Al Asad -huido a Rusia- a Siria para juzgarlo; el daño que hizo esa persona al pueblo sirio es increíble e inimaginable".

Por ello, el próximo domingo los sirios residentes en España conmemorarán frente a la Embajada siria en Madrid que el 8 de diciembre se puso fin a más de medio siglo de régimen dictatorial, con bailes, cánticos e intercambio de opiniones sobre las dificultades que siguen encontrando para volver a su país.