Desembarcan en el sur de Italia 120 migrantes rescatados frente a las costas libias

"Se concluyó a las 14:35 hora local (13:35 GMT) del sábado 6 de diciembre en el puerto de Bari el desembarco de las 120 personas rescatadas por la Life Support, nave de búsqueda y rescate de EMERGENCY, en dos distintas operaciones en las aguas internacionales de la zona SAR libia", explicó la ONG en un comunicado.

Entre los rescatados figuran 31 mujeres, 23 menores no acompañados y ocho acompañados, que viajaban en dos embarcaciones neumáticas precarias, avistadas por la tripulación entre la noche del 2 y la mañana del 3 de diciembre.

"Ambos casos fueron detectados desde el puente de mando y afectaban a dos balsas sobrecargadas y sin dispositivos de seguridad. En la primera operación se pusieron a salvo 47 personas y en la segunda otras 73", señaló Emergency en un comunicado.

Los migrantes proceden principalmente de Gambia, Guinea, Níger, Nigeria, Sudán del Sur y Sudán, países afectados por conflictos, inestabilidad y crisis humanitarias. Varios supervivientes relataron a la mediadora cultural a bordo situaciones de violencia, desapariciones forzadas y abusos sufridos en Libia y durante la travesía del desierto del Sahara antes de intentar el cruce del Mediterráneo.

Con este desembarco, 'Life Support' concluye su misión número 38 en el Mediterráneo central, considerada la ruta migratoria más peligrosa del mundo.

En lo que va de año, más de 63.700 migrantes han llegado a Italia a través del Mediterráneo central, una cifra similar a la de 2024, en gran parte procedentes de las costas del norte de África.