Detienen a director de penitenciaría rusa por un caso de sobornos

Contra el funcionario, cuya identidad no fue revelada por el CI, fue incoado un caso penal en virtud del apartado 5 del artículo 290 del Código Penal ruso, que castiga la recepción de sobornos a gran escala.

Según el CI de San Petersburgo, la investigación preliminar estableció que el detenido conspiró con un preso que cumplía condena por organizar asesinatos por encargo para "crear condiciones desfavorables" para otros reclusos.

De este modo, obligaban a los presos a pagar sobornos para que en sus expedientes no se incluyeran infracciones en las que éstos no incurrían.

El grupo delictivo, que incluía a otros funcionarios aún no identificados, operó desde septiembre de 2023 hasta diciembre de este año.

