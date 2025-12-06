Diez muertos en Sudáfrica tras el asesinato de un testigo de una comisión anticorrupción

“Al menos diez personas murieron en Saulsville, Pretoria. Más de diez resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital”, confirmó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), en un comunicado.

El ataque se produjo un día después del asesinato del “Testigo D”, el expolicía Marius “Vlam” van der Merwe, de 41 años, quien había declarado recientemente ante la Comisión de Investigación de Madlanga, encargada de indagar presunta corrupción, redes criminales y la interferencia política en el sistema judicial sudafricano.

Según la investigación preliminar, Van der Merwe llegó a su casa poco después de las 20:30 (18.30 GMT) junto a su esposa, al abrir la puerta, recibió múltiples disparos en la parte superior del cuerpo y murió en el acto.

En un comunicado posterior, el SAPS detalló que en la casa de Van der Merwe hallaron pruebas que “confirman el uso de un rifle de asalto automático AK-47”.

El Comisionado Nacional del SAPS, el General Fannie Masemola, se reunirá con el juez Mbuyiseli Madlanga para informarse sobre la investigación y ordenó convocar de urgencia una reunión de la Estructura Nacional Conjunta Operativa y de Inteligencia (NATJOINTS, inglés) este fin de semana para reforzar la protección de testigos y funcionarios del proceso.

La Presidencia sudafricana también emitió un comunicado expresando sus condolencias por el asesinato, donde el mandatario, Cyril Ramaphosa, se declaró “consternado y entristecido” por el crimen.

“Estoy consternado y entristecido por este ataque contra un exfuncionario público que recientemente sirvió a la causa de la justicia y la integridad al testificar ante la Comisión de Madlanga”, afirmó.

Ramaphosa, quien creó la Comisión en julio de 2025 para investigar casos de corrupción en las fuerzas policiales y el sistema de justicia, destacó el trauma sufrido por la familia y sugirió que el ataque podría estar vinculado al testimonio de Van der Merwe.

“Enfrentaron la muerte en circunstancias que sugieren que su valiente testimonio enfureció a sectores que buscan socavar el Estado de derecho y retrasar la búsqueda de la verdad”.

El presidente aseguró que el Gobierno “redoblará los esfuerzos para proteger a los denunciantes y testigos” y urgió a las fuerzas del orden a llevar a los responsables ante la justicia.

Van der Merwe era un testigo clave ante la Comisión Madlanga donde acusó al ex subjefe de la policía municipal Julius Mkhwanazi de ordenar el encubrimiento de un asesinato cometido por fuerzas policiales.

Su testimonio señalaba corrupción, posibles homicidios encubiertos, colusión entre policías municipales y nacionales, y operaciones encubiertas ordenadas desde dentro de las fuerzas, así como implicado a altos mandos en prácticas de tortura, asesinato y ocultamiento de cadáveres.