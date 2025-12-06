Ejército israelí realizará maniobras en el Monte Hermón mientras escala tensión con Siria

"Como parte del ejercicio, se observará un movimiento considerable de fuerzas de seguridad y vehículos en la zona, y se oirán explosiones. No existe riesgo de incidentes de seguridad", indica el comunicado castrense, detallando que las maniobras comenzarán desde la mañana de este domingo.

Tras la caída del régimen del presidente sirio Bachar al Asa,d hace casi un año, Israel se lanzó a ocupar tanto el lado sirio del Monte Hermón como la zona desmilitarizada entre ambos países, que se encuentra en territorio sirio, esgrimiendo motivos de autodefensa ante posibles amenazas.

Aunque inicialmente Israel alegaba que estas amenazas podían tratarse de milicias islamistas que se hicieran con las armas del antiguo régimen, el Gobierno israelí terminó por considerar un peligro al nuevo régimen sirio en sí mismo.

En este sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agregó el pasado martes que lo que espera de Siria es poder "establecer una zona de amortiguación desmilitarizada desde Damasco y, por supuesto, otra desde la entrada al Monte Hermón hasta la cima del mismo".

"Mantenemos estos territorios para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes, y esto es lo que nos obliga", concluyó entonces el mandatario israelí en su comunicado.

Además, Netanyahu visitó dicho día a los soldados que resultaron heridos durante la escaramuza de la semana pasada a 40 kilómetros de Damasco, que dejó 13 muertos del lado sirio.

Por su parte, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, acusó este sábado desde Doha a Israel de "exportar crisis" a otros países al "luchar contra fantasmas", así como de poner a Siria en una "peligrosa" situación, ya que insiste en esta zona desmilitarizada al oeste del país árabe.

"Pasamos de ser un país exportador de crisis a un factor de estabilidad regional", expresó el mandatario sirio, que derrocó hace justo un año el régimen de Bachar al Asad tras una ofensiva relámpago que lideró él mismo, en su intervención en el Foro de Doha, que comenzó hoy en la capital catarí.

Allí pidió que Israel se retire a las posiciones anteriores al 8 de diciembre de 2024, dado que el Gobierno de Netanyahu envió entonces tropas a esta zona de amortiguación patrullada por la ONU que ha separado a las fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán desde 1974.