El exministro conservador Malcolm Offord se pasa al partido Reform UK de Farage

Offord declaró hoy en un mítin junto a Farage que abandonará su puesto en la cámara alta de Londres para presentarse a las elecciones autonómicas escocesas del próximo año como candidato de Reform UK.

"Escocia necesita a Reform y Reform a Escocia", dijo el hasta ahora político 'tory', quien aseguró que quiere que la provincia vuelva ser un "país próspero, feliz y sano".

Por su parte, Farage afirmó que está "encantado" de incluir en las listas de su formación a Offord, cuya salida del Partido Conservador calificó de "acto valiente e histórico".

El político y empresario escocés fue nombrado miembro vitalicio de la cámara de los lores por el exprimer ministro Boris Johnson y ejerció como ministro de Exportaciones desde 2023 hasta las elecciones generales de junio de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El diputado conservador británico Danny Kruger y Nadine Dorries, exministra de Cultura durante el Gobierno de Johnson, también anunciaron en los últimos meses que se pasaban a Reform UK, que cuenta con cinco parlamentarios en la cámara baja tras los pasados comicios generales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Farage -antes al frente del Partido del Brexit- lidera ahora las encuestas de intención de voto en el Reino unido, con un apoyo en torno al 25 %, seguido de los laboristas, con 19 %, y los conservadores con 18 %.

La próxima gran cita electoral en este país serán las elecciones municipales parciales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales en mayo de 2026, mientras que los comicios generales se prevén en 2029.