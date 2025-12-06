El gobernante Partido Libre solicita la nulidad del escrutinio presidencial en Honduras

"Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)", indicó el escrito presentado por el abogado Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre.

El escrutinio del CNE está paralizado desde el viernes y no se actualiza desde hace más de 18 horas, en un recuento interrumpido en múltiples ocasiones desde las elecciones.

Según el recuento preliminar del CNE, Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza con 1.132.321 votos (40,19 %), seguido de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1.112.570 (39,49 %).

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar, con 543.675 papeletas (19,30 %), con el 88,02 % de las actas escrutadas.

Precisamente, Nasralla denunció este sábado la existencia de "inconsistencias y errores graves" en más de 5.000 actas electorales, y pidió al CNE una "revisión minuciosa", que podría incluir una verificación voto por voto.

Nasralla afirmó en sus redes sociales que esas irregularidades "están alterando la voluntad del pueblo expresada en las urnas" y que su equipo de cómputo, con "el 100 % de las actas físicas en mano", le demuestra que ganó las elecciones generales del 30 de noviembre.

Por su parte, en su escrito Argueta solicita al ente electoral la nulidad administrativa de los escrutinios correspondientes a los designados presidenciales (vicepresidentes) y a los diputados del Parlamento Centroamericano, señalando que el conteo de los votos está "adulterando la voluntad popular, violentando la ley electoral, resoluciones, reglamentos y procedimientos electorales".

El abogado afirmó que el escrutinio "violenta toda regla de transparencia y equidad del proceso electoral, pone en precario la legalidad de los resultados, afecta la base misma de la democracia y viola profundamente el derecho al voto" de los ciudadanos y de miles de candidatos.

Argueta pidió al ente electoral admitir la acción de nulidad, programar una audiencia dentro de los tres días siguientes a la notificación de su admisión y admitir los medios de prueba aportados.

Además, solicitó que, de declararse con lugar la acción, se ordene "reponer la elección" presidencial en todas las JRV dentro de los diez días posteriores a la resolución.

El apoderado legal de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, afirmó su disposición a cumplir con todos los requisitos legales para subsanar posibles defectos procesales y solicitó que la autoridad electoral resuelva conforme a derecho.

Miroslava Cerpas, integrante de la Junta Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911, afirmó el viernes en sus redes sociales que Libre no solicitaría votos a favor de ningún candidato sino la nulidad del proceso electoral.

Según Cerpas, el sistema biométrico utilizado "lo ponían solo de adorno" y los votos transportados en maletas carecen de "credibilidad", y aseguró que Libre posee audios de cientos de ciudadanos que habrían sido "amenazados o coaccionados" por grupos vinculados al crimen organizado.