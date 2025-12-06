El Ministerio de Ambiente de Ecuador investiga la muerte de un oso andino en la Amazonía

La institución indicó que activó los protocolos correspondientes tras una denuncia ciudadana y la difusión en redes sociales sobre la muerte de un oso andino (Tremarctos ornatus) en la comunidad Chiriapa Amazonas, municipio Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago.

Anotó que, en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (Unidcan) se realizo el levantamiento preliminar de información, se recopilaron indicios y se ejecutan las pericias necesarias para determinar las causas del hecho y sus posibles responsables.

Como parte de estos insumos, las autoridades recibieron material fotográfico proporcionado por una ciudadana del sector, el cual se revisa de forma técnica dentro de la investigación.

El oso de anteojos está catalogado en peligro de extinción por el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador y como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida de hábitat y a la cacería ilegal.

El Ministerio recordó que el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal establece penas privativas de libertad de 1 a 3 años por cacería, transporte o comercialización de especies protegidas.