Gobierno de Japón denuncia incidente con cazas con chinos en medio de tensiones

En un mensaje en su cuenta de la red social X durante la madrugada, el ministro detalló que dos cazas chinos utilizaron su radar contra dos aeronaves militares japonesas durante este sábado, "sobre aguas internacionales al sureste de la isla de Okinawa".

"En este caso, la iluminación del radar constituye un acto peligroso que excede el alcance necesario para un vuelo seguro de la aeronave. Lamentamos profundamente que se haya producido un incidente de este tipo y hemos presentado una enérgica protesta ante la parte china", aseguró el responsable.

No hubo daños a las aeronaves ni a los pilotos, añadió Koizumi.

El incidente se produce en un momento de tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este viernes, el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, dijo que su país sigue "con gran interés" las informaciones sobre una importante movilización de decenas de navíos chinos en aguas del este asiático, en plena escalada de la tensión diplomática.

Aunque evitó pronunciarse sobre la veracidad de las informaciones, el comentario de Kihara fue visto por medios del archipiélago como una expresión de inquietud.

Este mismo viernes, el Ministerio de Defensa de China declaró que Japón "se enfrentará a la indignación pública" y afrontará la "rendición de cuentas ante la historia", en respuesta a los planes del país de elevar su gasto en Defensa al 2 % del producto interior bruto (PIB).