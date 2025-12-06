La película franco-tunecina 'Promised sky' gana el mayor premio del festival de Marrakech

'Promised sky' narra la historia de Marie, una pastora marfileña y experiodista que vive en Túnez y acoge en su casa a Naney, una joven madre en busca de un futuro mejor, y a Jolie, una estudiante decidida que carga con las expectativas de su familia. La llegada de una pequeña huérfana, superviviente de un naufragio, pone a prueba su solidaridad.

En la ceremonia de clausura, Erige Sehiri dijo que en su película no quiso destacar "la violencia y el racismo que viven los emigrantes, sino más bien la individualidad y la fuerza" de estas personas.

Asimismo, la realizadora dedicó el galardón a Saadia Mosbah, presidenta de la asociación tunecina contra el racismo Mnemty (Mi sueño en tunecino), acusada por la justicia tunecina de blanqueo de dinero.

La película galardonada también obtuvo el premio a mejor actriz, concedido a Debora Lobe Nanay, mientras que el galardón a mejor actor fue para Ṣọpẹ́ Dìrísù por la producción británico-nigeriana 'My Father's Shadow'.

Además, el premio de mejor director fue atribuido a Oscar Hudson por su película 'Straight circle' (Reino Unido).

Por otra parte, el premio de jurado fue entregado ex aequo para la película 'My father and Qaddafi' de la directora libio-estadounidense Jihan K, y 'Memory' de la directora ucraniana Vladlena Sandu.

El jurado este año está presidido por el director surcoreano Bong Joon Ho y compuesto por una variedad de artistas y cineastas como la actriz estadounidense Jenna Ortega y la británica Anya Taylor-Joy, el director brasileño Karim Ainouz, el iraní Payman Maadi, la directora francesa Julia Ducournau, el cineasta marroquí Hakim Belabbes y la directora canadiense Celine Song.

En esta edición, varias figuras del cine fueron homenajeadas como la actriz estadounidense Jodie Foster, el actor egipcio Hussein Fahmi, la actriz marroquí Raouya y el cineasta mexicano Guillermo del Toro.