León XIV defiende la música para todos tras concierto de Bublé para los pobres en Vaticano

"Esta noche, mientras las melodías tocaban nuestros ánimos, hemos percibido el valor inestimable de la música: no un lujo para unos pocos, sino un don divino accesible a todos, ricos y pobres, doctos y sencillos", afirmó el papa.

El Concierto de los Pobres, una iniciativa que busca promover la integración social, destinó 3.000 de las 8.000 entradas disponibles a personas en situación de vulnerabilidad, como migrantes, personas sin hogar y presos con permisos especiales, quienes fueron reconocidos como "invitados de honor".

Bublé abrió la sexta edición del concierto anual con los Pobres en el aula Pablo VI del Vaticano con su emblemático tema "Feeling Good" (2005) y continuó con clásicos navideños como "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas".

A lo largo de su actuación, el artista canadiense interactuó con el público, bromeó y animó a todos a unirse al canto, transmitiendo su emoción y cercanía.

"Este es el mejor día de mi vida", expresó Bublé, visiblemente conmovido por la oportunidad de cantar en un escenario tan significativo.

León XIV, sentado entre los asistentes, disfrutó del espectáculo, aplaudiendo entre las canciones y, en varias ocasiones, haciendo gestos de acompañar al público con su voz.

Una vez terminado el concierto, el papa dio las gracias a Bublé y a su mujer, así como al resto de músicos y aprovechó para saludar a los asistentes de esta iniciativa impulsada por su predecesor, el papa Francisco.

"La música puede elevar nuestro ánimo, no porque nos distraiga de nuestras miserias, sino porque nos recuerda que no somos solo esto, ¡somos mucho más que nuestros problemas y nuestros males, somos hijos amados de Dios!", dijo el pontífice.

Y señaló que "no es casualidad que la fiesta de la Navidad sea riquísima de cantos tradicionales, en cada lengua, en cada cultura. Como si no se pudiera celebrar este Misterio sin música, sin himnos de alabanza"

El evento también contó con la participación del director Marco Frisina, quien dirigió el Coro de la Diócesis de Roma, la Orquesta y la Fundación Nova Opera.

El Concierto de los Pobres culminó con una emotiva interpretación colectiva de 'Feliz Navidad', en la que todos los presentes se unieron en un cántico común, mientras el papa saludaba a los músicos y a los asistentes.