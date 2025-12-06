Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer ruta aérea de Turkish en Venezuela

"Coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta", informó Venezuela este sábado en un comunicado compartido por su canciller, Yván Gil.

El pasado noviembre, Turkish canceló temporalmente sus operaciones en Venezuela luego del aviso emitido ese mes por parte de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Tras esta decisión, el Gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelo a Turkish así como a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia y Gol, que también habían suspendido operaciones en Venezuela, y posteriormente canceló el permiso a Plus Ultra y Air Europa por la misma razón.

Por tanto, Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y la estatal Conviasa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La crisis de conectividad aérea se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el comunicado publicado este sábado, Maduro y Erdogan intercambiaron "posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad".

De acuerdo al escrito, el presidente de Turquía "expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela", mientras Maduro explicó "detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas".