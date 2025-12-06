Mélenchon rechaza que su partido reciba influencias islamistas

En una comparecencia ante una comisión de investigación de la Asamblea Nacional francesa, Mélenchon insistió en que LFI "no aceptará nunca la infiltración religiosa" y en que uno de los "pilares básicos" de su formación es "el laicismo del Estado".

De hecho, manifestó indignación ante los que afirman que LFI se muestra condescendiente con algunos postulados del integrismo islámico para intentar captar así a los millones de electores musulmanes que hay en Francia.

A ese respecto, subrayó que la misma comisión de investigación sobre potenciales relaciones entre partidos políticos y movimientos islamistas ha recibido "documentos que nos hacen totalmente inocentes".

En concreto, se refirió al hecho de que ninguno de los responsables de los servicios de inteligencia que han prestado declaración ha establecido ningún vínculo entre el integrismo islámico y LFI.

El veterano político de 74 años, que tras haber pasado por el trostkismo en su juventud formó parte durante más de un cuarto de siglo del Partido Socialista (PS) con el que llegó a ser ministro entre 2000 y 2002 y con el que rompió en 2008, recordó su trayectoria política y su evolución con algunos aspectos que tienen que ver con la religión.

En cuanto a los reproches por utilizar con profusión el término islamofobia, Mélenchon justificó su pertinencia porque "es un término de uso internacional" y "particularmente adaptado" para referirse a "comportamientos irracionales" contra musulmanes de movimientos extremistas.

En cualquier caso, quiso hacer hincapié en no confundir "el Islam con el islamismo" ni "el islamismo con el terrorismo".

El presidente de la comisión de investigación, Xavier Breton, del partido conservador Los Republicanos (LR), intentó mitigar la tensión que reinaba al comienzo de la sesión de la comisión, al afirmar que esta "no es un tribunal".

Antes que Mélenchon, también compareció el pasado martes la líder de los ecologistas franceses, Marine Tondelier, quien se quejó de la forma en que se había constituido esta instancia y el modo en que formulaban sus miembros las preguntas porque a su parecer eso alimenta un "clima de sospecha permanente" hacia los musulmanes franceses.