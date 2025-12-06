México entrega al Instituto de Antropología 52 piezas arqueológicas restituidas de EE.UU.

En un comunicado conjunto, la cancillería y el INAH precisaron que la entrega se realizó este viernes, luego de que México pudo recuperar este conjunto de piezas que estaban en poder de particulares, quienes contactaron a la Embajada mexicana en EE.UU. y a sus consulados en las ciudades de Nueva York, Sacramento y San Francisco.

“Los objetos presentan rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, y fueron elaborados entre los años 500 a.d.e (antes de nuestra era) y 1521 d.n.e (después de nuestra era)”, apuntó el texto.

De acuerdo con el INAH, tras dictámenes elaborados por especialistas del Instituto, se concluyó que dichos bienes pertenecen al patrimonio cultural de la nación.

El organismo recordó que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum más de 2.000 objetos culturales han sido restituidos a México por parte de otros países.

A nivel global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 16.000 piezas culturales desde el sexenio anterior, cuando comenzó el combate de subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.

Además, han intensificado las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.