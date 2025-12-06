Oficialismo uruguayo homenajea a la desaparecida Elena Quinteros, símbolo del "nunca más"

Anunciado por la fuerza política de izquierdas el pasado octubre, tras conocerse la condena de la Justicia italiana al represor uruguayo Néstor Troccoli como responsable de su secuestro y desaparición y la de una pareja argentino-italiana, el acto tuvo lugar en la Rambla del Parque Rodó de Montevideo.

Si bien estaba prevista la oratoria del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, el dirigente no pudo asistir y envió un mensaje de saludo que fue leído junto con uno de la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, reivindicando la figura de Quinteros.

"Su nombre trasciende generaciones porque simboliza la resistencia frente al horror y la esperanza de un país que no renuncia a conocer la verdad y a honrar a quienes la defendieron incluso en los tiempos más oscuros", escribió Pereira, quien recalcó que la condena "no borra el dolor" pero supone "un paso más" en la lucha "contra la impunidad".

"Maestra, militante social, detenida desaparecida, es parte de nuestra memoria colectiva. Nuestro propósito es claro: verdad, memoria y justicia; no vamos a detenernos hasta encontrarlo", transmitió en su mensaje Cosse, quien cerró sus palabras con un "nunca más terrorismo de Estado".

Tras una actuación musical a cargo de la murga Araca la Cana, por su parte, disertaron en el acto el exdiputado y dirigente por el sector frenteamplista Partido por la Victoria del Pueblo Luis Puig y la maestra Mara Velázquez, quien fuera compañera de Quinteros.

Puig recordó que, durante la última presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), el Estado uruguayo había sido parte querellante del juicio por las acciones del Plan Cóndor en Roma pero que en 2022 el Gobierno del derechista Luis Lacalle Pou no reanudó ese papel, por lo que el FA decidió serlo como partido.

Si bien, dijo, la justicia "tardó casi 50 años", una vez alcanzada la condena el mensaje que esta da es importante en tiempos donde el negacionismo de "quienes reivindican el terrorismo de Estado" está latente en la región, tanto en Argentina como en Uruguay.

Según Puig, homenajear a Quinteros desde el FA "significa un compromiso de seguir luchando generación tras generación".

Para Velázquez, quien la recordó como "una maestra sensible, solidaria, alegre y comprometida con la lucha por mejorar la calidad de vida de sus compañeros y de la sociedad toda", Quinteros simboliza a todos aquellos que "ofrendaron su vida" en pos de "un mundo más solidario" y que, 50 años después, no fueron olvidados.

"Por ahí se dice que hay que dar vuelta a la página; no, lo que hay que dar vuelta es la tierra para que aparezcan todos nuestros desaparecidos", redondeó.