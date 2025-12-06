ONG venezolana denuncia la muerte en prisión de exgobernador y preso político Alfredo Díaz

"Otro preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Sólo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. ¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia", manifestó Romero en su cuenta de X.

En la misma red social, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó que la "familia de Alfredo Díaz ha sido notificada de su muerte mientras se encontraba bajo custodia".

"Según el Protocolo de Minnesota (2016) se trata de una 'muerte potencialmente ilícita' que debe ser investigada de manera objetiva e imparcial", subrayó Himiob en X.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) aseguró que Díaz falleció "hace horas" en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, "víctima de un infarto fulminante".

"Esto no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder. Alfredo Díaz murió sin libertad, sin justicia y sin garantías mínimas, en una cárcel donde el régimen decide quién vive y quién muere", protestó VP.

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió en su cuenta de Instagram una respuesta al Estado: "¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?", subrayó.

Por su parte, el opositor y líder de VP, Leopoldo López, aseguró que Díaz "llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron".

"Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad", indicó López en su cuenta de X.

El exgobernador -activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde- fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis tras las presidenciales de julio de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado de dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.