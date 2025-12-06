Petro agradece al Congreso de los Diputados de España proposición de apoyo a su Gobierno

"Recibo con agrado el apoyo con el que me digna el Congreso de los Diputados de España", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X acompañado de una foto de la proposición.

La "Proposición no de Ley relativa al proceso de diálogo de paz impulsado por el Gobierno de Colombia", fue presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y aprobada con modificaciones el pasado 18 de noviembre en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Dicha iniciativa "rechaza cualquier intento de desestabilización del gobierno en Colombia, especialmente intervenciones extranjeras que amenazan la paz y la vida de la ciudadanía colombiana en el Caribe y el Pacífico".

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas supuestamente cargadas con drogas y muerto 82 tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE.UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que el presidente Donald Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico".

Tras manifestar su "disconformidad" con la inclusión de Petro en la Lista Clinton, la proposición del Congreso de los Diputados señaló que esa medida "acarrea graves consecuencias y puede generar interferencias indeseables por injustificadas en las relaciones entre países".

Igualmente "censura las intervenciones militares realizadas por parte de Estados Unidos contra personas supuestamente implicadas en el narcotráfico en el Caribe o en el Pacifico, actuaciones que además de resultar incompatibles con el derecho internacional contribuyen a la desestabilización regional y no favorecen la lucha contra el narcotráfico".

La proposición del Congreso de los Diputados reafirma "el compromiso con la 'paz total' del gobierno colombiano, por lo que insta a las partes implicadas en este proceso de negociación a continuar hasta conseguir una paz justa y duradera en el país pese a los desafíos y dificultades que presenta este objetivo".

Con la 'paz total', Petro intentó negociaciones con los distintos grupos armados ilegales del país, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y la banda criminal del Clan del Golfo, pero a ocho meses del fin de su mandato los resultados son pocos y la violencia ha crecido en Colombia.