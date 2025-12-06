Philip Pierre jura a un segundo término como primer ministro de Santa Lucía

"Estoy emocionado y optimista del futuro de Santa Lucía. Juré para hacer lo mejor por el desarrollo de mi país. Asumo con humildad y honor el título de primer ministro por un segundo término", expresó Pierre al juramentar ante el gobernador general del país, Errol Charles, en su residencia en Morne, en la noche del viernes.

En su mensaje, Pierre, de 71 años, dijo sentirse "feliz" al presentarse ante su gente luego de liderar al Partido Laborista de Santa Lucía (SLP, en inglés) a una victoria aplastante en las elecciones generales el pasado 1 de diciembre tras obtener 14 de los 17 escaños del Parlamento de esta isla caribeña.

Fue la segunda ocasión en los pasados 20 años que un primer ministro de Santa Lucía revalida para su puesto.

Según los resultados de los comicios, el principal partido de la oposición, el Partido Unido de los Trabajadores (UWP, en inglés), se hizo con un solo escaño en los comicios: el de su líder político y ex primer ministro Allen Chastanet, quien, incluso, dimitió como presidente del colectivo después de doce años en el puesto.

Durante su mensaje, Pierre se concentró en los problemas domésticos del país, que incluyen el aumento de jóvenes en organizaciones criminales, la política regional del Caribe, y pidió a sus ciudadanos a que regresen a ser "civilizados".

"Pido un regreso a los valores en este país. Debemos todos crear una sociedad que se caracterice por la verdad, la empatía y el buen trato a los demás", sostuvo Pierre.

"Debemos ser una sociedad más humanizadora, tolerante y paciente. Busquemos también respetar la dignidad y los derechos humanos de cada uno de nosotros mientras buscamos resolver pacíficamente nuestros problemas", abundó.

A la ceremonia acudieron también homólogos de Pierre de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, y San Cristóbal y Nevis, todos miembros del Caricom.

Pierre dijo además que presentará a su próximo gabinete la semana próxima.

Su nuevo equipo de trabajo, según aseguró, "tendrá la encomienda de cumplir sus promesas", entre ellas, el invertir en el sector público y la seguridad nacional.

Santa Lucía es una antigua colonia británica que se independizó del Reino Unido en 1979 y mantiene un sistema de monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado.