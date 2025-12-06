Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado sobre las causas por las que el conteo de votos no se ha movido desde la tarde del viernes, como lo muestra la página web de la institución.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 %), según los resultados oficiales preliminares del CNE, que han tenido varias interrupciones desde el mismo día de los comicios.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

El CNE, que está integrado por tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre, también registra desde el viernes que de las 16.858 actas escrutadas, al menos 14.451 son "correctas", mientras que 2.407 presentan "inconsistencias", lo que supone que implicará un recuento voto por voto.

Al centro de cómputo del CNE están pendientes de ingresar 2.571 actas, de un total de 19.152.

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 128 para el Parlamento Centroamericano.