Rusia derriba cinco drones ucranianos sobre la región de Leningrado

"Entre las 8:00 y las 11:00 hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea destruyeron cinco vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región de Leningrado" , se afirma en el parte castrense.

La región de Leningrado, situada en el noroeste de Rusia, se encuentra a más de 700 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

Con anterioridad, Defensa informó del derribo anoche de 116 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país, entre las que no figuraba la de Leningrado.

Debido a los ataques con drones los aeropuertos de las ciudades de Yaroslavl y Tambov, capitales de las regiones homónimas suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.