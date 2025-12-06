Sánchez advierte ante palabras de Trump que Europa no será "vasalla" de ningún otro poder

Sánchez, en una declaración a su llegada al acto del Congreso español con motivo de la celebración del Día de la Constitución, ha reivindicado la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el derecho internacional, y ha defendido la posición de España en defensa de Ucrania ante el "neoimperialismo de Putin".

También ha vuelto a denunciar el "atropello y el genocidio" perpetrado en Palestina por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y ha vuelto a defender el derecho internacional para una región como América Latina y el Caribe ante los ataques que está habiendo por parte de Estados Unidos a supuestas narcolanchas.

Sin mencionar explícitamente a Trump, se ha referido a sus declaraciones en las que este viernes advirtió del posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y prometió consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

Sánchez ha subrayado que Europa tiene ante sí el desafío de una internacional ultraderechista bien articulada, poderosa y bien financiada y, ante ello, ha subrayado que Europa es fuerte cuando defiende sus valores, sus principios y su naturaleza de sociedad abierta.

"Por tanto, Europa no va a ser nunca tutelada por nadie. Europa es una aliada, y Europa no es una vasalla de ningún poder político ni tampoco de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas", ha recalcado.

Sánchez ha vuelto a alertar de "discursos poderosos muy peligrosos desde el punto de vista reaccionario por parte de la internacional ultraderechista".