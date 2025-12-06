Suben a siete los muertos por ataques israelíes en Gaza hoy, según autoridades sanitarias

"Tres muertos en Beit Lahia, dos muertos en el barrio de Zeitoun y un mártir en Jablia. Además, otra persona falleció fruto de heridas por los ataques", desglosa el denominado Grupo de Estadísticas de los Hospitales de Gaza sobre los 7 fallecidos, todos en la zona norte del enclave palestino, computados desde primera hora de la mañana de hoy hasta las 17:45 hora local (15:45 GMT).

Asimismo, la organización añade otros dos muertos más cuyos cadáveres fueron recuperados de entre los escombros, pero se desconoce si fallecieron por ataques israelíes perpetrados las últimas horas.

Sin embargo, el Ejército israelí, consultado por EFE, asegura no tener constancia de esta cifra de muertos y dice remitirse a un comunicado emitido horas atrás, donde informaban de "la eliminación de tres terroristas que cruzaron la línea amarilla".

"En dos incidentes separados ocurridos hoy (sábado), las fuerzas de la División Norte y la unidad de combate de la División Karmel localizaron a varios hombres armados", habían detallado antes desde la portavocía del Ejército israelí en un comunicado.

Y añadían: "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas neutralizaron a tres de los hombres armados para eliminar la amenaza".

Generalmente, el Ejército israelí justifica estas muertes, tanto de milicianos como de civiles, argumentando que supuestamente cruzaron la línea amarilla.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

No obstante, medios locales israelíes informan hoy de que un dron israelí persiguió a una mujer de 70 años y a su hijo de 25 mientras caminaban con dirección al Hospital Al-Ma'madani, una zona a aproximadamente 1 kilómetro de la línea amarilla en la ciudad de Gaza, para recibir atención médica cuando fueron disparados mortalmente.

El Ejército israelí no ha ofrecido más detalles acerca del incidente. Estas víctimas mortales se entienden computadas dentro del recuento del Grupo de Estadísticas de los Hospitales de Gaza.

La críticas por la falta de señales e identificativos claros sobre la demarcación de la línea amarilla ha sido una constante desde que entrara en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, a pesar del cual el goteo de muertos en la Franja de Gaza por ataques israelíes no ha cesado.

Al menos 367 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la última tregua, informó este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas hasta las doce de la noche del día anterior.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás, el 7 de octubre de 2023, 70.354 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.030 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.