Tres gazatíes muertos en dos ataques israelíes en el norte de Gaza

"En dos incidentes separados ocurridos hoy, las fuerzas de la División Norte y la unidad de combate de la División Karmel localizaron a varios hombres armados", dijo al respecto la portavocía del Ejército israelí en un comunicado, que añadió que "inmediatamente después de la identificación, las fuerzas neutralizaron a tres de los hombres armados para eliminar la amenaza".

Además, agregó que en el sur de la Franja de Gaza, donde medios locales informaron hoy de que se han registrado explosiones, se está realizando "una búsqueda" y continuarán "eliminando cualquier amenaza inmediata".

El comunicado militar israelí se emitió poco después de que el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, notificara que un ataque de Israel con un dron había provocado este sábado la muerte de dos palestinos en la zona de Al-Atatra (Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza).

A estas dos víctimas mortales se suma un fallecido más y cinco heridos, todos de Beit Lahia, que llegaron al hospital Al Shifa esta mañana, según informó el centro hospitalario a EFE.

Hasta el momento, se desconoce si se trata de los mismos incidentes.

Por su parte, la Defensa Civil de Gaza, bajo la responsabilidad directa del ministro del Interior -dependiente de Hamás-, informó en un comunicado la muerte de uno de sus oficiales en este ataque de Beit Lahia.

"Su hijo también resultó gravemente herido en el mismo ataque, ocurrido cuando se dirigían a revisar su vivienda", detalla el texto para agregar que, desde el 7 de octubre de 2023, 142 miembros del cuerpo de rescatistas gazatíes han muerto en ataques israelíes.

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre.

Generalmente, el Ejército israelí justifica estas muertes, tanto de milicianos como de civiles, con el argumento de que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Al menos 367 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas hasta las doce de la noche del día anterior.

En total, desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, un total de 70.354 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.030 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.