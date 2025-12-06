Ucrania informa de un ataque combinado ruso con drones y misiles

En la región capitalina de Kiev, tres personas fueron heridas en ataques contra tres distritos, informó el Servicio de Emergencias del Estado en Facebook. También sufrieron daños una estación de tren, y, en la localidad de Novi Petrivtski, un almacén y tres camiones.

En la región central de Dnipropetrovsk, tres civiles heridos en un ataque con misil, dos hombres de 37 y 65 años y una mujer de 75 años, de acuerdo con la Administración Regional.

En Cherníguiv, en el norte del país, unos drones rusos impactaron en viviendas particulares e infraestructuras esenciales, donde se desataron incendios, según informó el Servicio de Emergencias del Estado

En la ciudad de Lutsk, cerca de la frontera polaca, un ataque con drones desató un incendio en un almacén de alimentos, anunció el alcalde Ihor Polishchuk en Telegram.

