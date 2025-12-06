Un conductor borracho y drogado pierde el control y causa 19 heridos en la isla Guadalupe

Los hechos ocurrieron este viernes poco después de las 19.30 locales (23.30 GMT) cuando el vehículo se desvió de su trayectoria y acabó impactando con el camión-restaurante en la plaza Schoelcher, cerca del Ayuntamiento y de la Iglesia, indicó en su página web el sitio de La Première de Guadalupe.

El subprefecto de Pointe-à-Pitre, Jean-François Moniotte, citado por ese canal precisó que de los 19 heridos, tres estaban en "urgencia absoluta" cuando fueron atendidos por los servicios sanitarios, aunque no se temía por su vida, y para los otros 16 la urgencia era relativa.

Fuentes de la subprefectura indicaron que los test que se le hicieron al conductor demostraron que estaba bajo los efectos del alcohol y del cannabis.

El hombre, de 45 años, tuvo que ser exfiltrado porque estuvo a punto de ser linchado por las personas que presenciaron los hechos.

