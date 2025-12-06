Venezolanos en Perú celebran el Nobel de la Paz de María Corina Machado como si fuera suyo

"Estamos celebrando el logro de nuestra líder democrática, María Corina Machado. Ella se está haciendo hoy merecedora de un premio Nobel de la Paz. Eso para Venezuela es un gran honor y es una victoria a tanta lucha de 26 años por recobrar la libertad que nos ha sido arrebatada por un régimen opresor", dijo a EFE Verónica Durán.

Durán, secretaria de formación y doctrina de la Alianza Nuevo Pueblo Global Perú, dijo que el premio era de Venezuela. "Cada venezolano en el mundo se siente ganador del premio Nobel de la Paz", afirmó.

Asistentes al homenaje a Machado llevaron una réplica de la medalla del Premio Nobel, así como camisetas y banderas de su país.

'El Nobel es de las madres que despidieron a sus hijos', 'El nobel es de los injustamente detenidos' y 'El Nobel es de quienes han dado su vida por esta lucha' eran algunos de los carteles que se apreciaron frente a la Embajada venezolana, así como pancartas con el rostro de Machado.

Un ciudadano peruano llamado Hugo Zamora expresó a EFE que acudió para apoyar a los migrantes venezolanos, población con la que trabaja pues tiene un negocio de harina de arepas, uno de los platos típicos del país caribeño.

Sostuvo que la comunidad venezolana en Perú es muy trabajadora y son muy buenas personas, pese a la xenofobia que dice que se ha vivido en el país andino y desea que llegue pronto la libertad para ellos.

"Yo siempre he tenido dudas sobre la libertad de Venezuela, pero esta vez estoy seguro de que esa libertad se va a dar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no creo que haya hecho un despliegue militar tan grande como para regresarse con las manos vacías", indicó Zamora.

Por su parte, Bolivia Herrera, que lleva ocho años viviendo en Perú llamó a la unidad del pueblo venezolano "porque es la única forma de que el mundo pueda ver que de verdad necesitamos salir adelante".

"Nosotros vamos a mantener la lucha, porque la lucha es hasta el final. Es lo que queremos todos los venezolanos, regresar a nuestro país y que tengamos un país democrático", señaló en referencia a que en las últimas elecciones hubo "un descalabro en el sistema electoral".