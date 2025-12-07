Ascienden a 921 los fallecidos por las inundaciones en Indonesia

Los equipo de búsqueda y rescate aún tratan de localizar a otras 392 personas que dan por desaparecidas -un descenso de 128 respecto a los datos de ayer- entre las montañas creadas por el lodo que llegan a cubrir casas enteras en algunas de las regiones más afectadas.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó hoy la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra y una de las más afectadas por el desastre, donde anunció varias medidas de ayuda económica para los afectados.

"Las deudas se condonan porque se trata de un evento extraordinario", dijo el presidente a un grupo de agricultores de la aldea Teupin Mane, recoge el canal local CNBC.

Prabowo, quien desde Aceh partió hacia Pakistán para una visita oficial de dos días, apremió a las autoridades a acelerar el reparto de ayuda humanitaria y alimentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las zonas más remotas y donde todavía no hay acceso por tierra, los equipos usan drones y helicópteros para transportar los víveres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de Indonesia, el país más golpeado por la reciente coincidencia de ciclones en el sur y sudeste de Asia, también se han registrado graves inundaciones en las últimas semanas en Tailandia, con más de 275 fallecidos, y en Sri Lanka, donde los decesos superan los 620.

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.