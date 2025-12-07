Asesinan a dos policías en Colombia en ataques atribuidos a la guerrilla del ELN

El hecho ocurrió en la vía Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia. Allí fueron asesinados Franklin Guerrero y Jairo Holguín.

Ambos policías murieron tras la activación de cargas explosivas mientras se desplazaban en sus motocicletas de servicio por el lugar.

La potente explosión afectó la estructura de la vía, impactó un vehículo civil que pasaba y provocó la suspensión del servicio de electricidad en la zona durante varias horas, lo cual ocasionó temor entre los habitantes.

Casi simultáneamente al atentado se reportó un hostigamiento contra el Comando de Acción Inmediata (CAI), en Villa del Rosario, cerca del puente internacional Simón Bolívar, que conecta a ese municipio del área metropolitana de Cúcuta con San Antonio del Táchira, en Venezuela.

Hombres armados con fusiles atacaron la instalación policial, dejando dos policías heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

Ambos ataques fueron atribuidos por las autoridades al ELN, guerrilla con creciente presencia en el departamento de Norte de Santander.

La Policía Metropolitana de Cúcuta dijo en un comunicado que "estas acciones criminales son el resultado de una retaliación directa y premeditada del ELN en respuesta a las recientes acciones ofensivas en contra de estas estructuras criminales".

A propósito del ELN, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró el miércoles pasado su llamado a esa guerrilla para retomar los diálogos de paz, suspendidos desde hace un año, y les urgió a "dar el paso definitivo" hacia el fin del conflicto armado.

El Gobierno colombiano y el ELN reanudaron en noviembre de 2022 en Caracas los diálogos de paz, pero las negociaciones quedaron paralizadas en el primer semestre de 2025 tras nuevas acciones violentas atribuidas a esa guerrilla en el Catatumbo y otras zonas fronterizas con Venezuela.

El 24 de julio, Petro dio por rotas las conversaciones al cuestionar la falta de voluntad de paz del ELN. Pese al estancamiento, el presidente manifestó recientemente su intención de reiniciar los contactos y "probar la paz", en respuesta a mensajes del jefe negociador del ELN, alias 'Pablo Beltrán'.

Según la organización Insight Crime, el ELN opera en al menos 231 municipios en 19 departamentos de Colombia y sus principales bastiones se encuentran en los departamentos de Chocó y Norte de Santander.