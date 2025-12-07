Baja participación a media jornada en los comicios legislativos de Hong Kong

A seis horas de la apertura de las urnas habían votado 719.000 de los alrededor de 4,13 millones de electores registrados, una cifra ligeramente mayor a la registrada a mitad de jornada de las anteriores legislativas de 2021, según cifras oficiales.

En dichos comicios, los primeros tras la reforma electoral que blindó el sistema a prueba de opositores, se registró un récord de baja participación del 30,2 %

Los datos de participación concitan gran interés en estas elecciones por la cercanía del incendio de Wang Fuk Court, que ha hecho a las autoridades temer una alta abstención como protesta por la gestión gubernamental y las irregularidades detectadas en las investigaciones iniciales del siniestro.

De hecho, la circunscripción de Nuevos Territorios Noreste a la que pertenece el distrito de Tai Po, donde ocurrió el incendio, es una de las que registran mayor abstención hasta el momento, con un 16,6 % y pese a que se dispusieron autobuses para asegurar la movilidad de los vecinos afectados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes, el presidente de la Comisión Electoral, Luk Kai-hong, había apelado a los residentes de la zona afectada a ejercer el voto y defendió que mantener el calendario es clave en la recuperación institucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el inicio de la votación, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) anunció la detención de cuatro hombres acusados de incitar a terceros a no votar o a emitir votos nulos mediante publicaciones en redes sociales, conductas prohibidas por la Ordenanza de Conductas Corruptas e Ilegales en Elecciones.

La ICAC informó de que, en total, once personas han sido arrestadas por esta infracción desde el inicio del periodo electoral, tres de las cuales han sido ya procesadas, y aseguró que continuará actuando contra lo que considera "intentos de interferencia".

Los más de 600 colegios y puntos de votación habilitados cerrarán sus puertas a las 23.30 hora local (15.30 GMT) y se espera que los resultados se anuncien a lo largo del lunes, con 161 candidatos optando a 90 escaños repartidos entre circunscripciones geográficas, sectores funcionales y el Comité Electoral.

El LegCo, órgano unicameral encargado de legislar y fiscalizar al Ejecutivo, afrontará desde enero próximo una legislatura marcada por las secuelas del incendio y por la necesidad de avanzar reformas en vivienda, seguridad de infraestructuras y apoyo social.