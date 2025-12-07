Bélgica condena el intento de golpe de Estado en Benín y pide respetar la democracia

"Siguiendo a la Cedeao (Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental), condeno firmemente las acciones de un grupo militar que pretende tomar el poder por la fuerza en Benín", afirmo el ministro belga a través de redes sociales.

"Ante la proximidad de las elecciones previstas para el próximo año, es fundamental respetar el proceso democrático y rechazar cualquier acción que amenace la estabilidad y el desarrollo del país", añadió.

Asimismo, Prévot reafirmó el apoyo de Bélgica a la población beninesa e instó a los belgas que se encuentren en el país a permanecer en sus casas "hasta que la situación se normalice por completo".

La Cedeao condenó “enérgicamente” este domingo el intento de golpe de Estado en Benín y elogió al Gobierno del presidente Patrice Talon por restablecer el orden.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.

La intentona golpista ocurrió después de que los militares dieran el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado exitoso en otro país de África occidental, Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero.