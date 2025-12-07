Catar advierte: "No pagaremos por reconstruir lo que otros destruyen"

En su opinión hay un doble rasero ante las responsabilidades de la reconstrucción en conflictos internacionales como los de Ucrania y Gaza, que en un caso exige al agresor hacerse cargo de los daños y en otro, no.

"Haremos lo que sea para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, pero no pagaremos por reconstruir lo que otros destruyen", dijo el primer ministro catarí en una entrevista con el comentarista estadounidense de extrema derecha Tucker Carlson en el marco del Foro de Doha.

En ese marco, el primer ministro catarí sostuvo que no será su país quien asuma el coste principal de la reconstrucción e incidió en la cuestión sobre si Israel debería hacerse cargo del costo de la reconstrucción de Gaza, tal y como los países occidentales, y particularmente la Unión Europea (UE), insisten en que Rusia debe hacer con Ucrania.

De hecho, en la UE hay quienes pretenden emplear los fondos rusos congelados tras la invasión ilegal de territorio ucraniano que Vladimir Putin inició hace ya más de dos años para financiar la reconstrucción ucraniana.

Por otra parte, Al Thani reiteró que los gazatíes "tienen derecho a quedarse en su tierra" y rechazó cualquier intento de desplazamiento forzoso. Advirtió asimismo que una presencia prolongada del Ejército israelí en Gaza podría provocar "una nueva escalada" de violencia.

En cuanto al futuro político de la región, afirmó que la solución de dos Estados sigue siendo "el único camino" para establecer una paz duradera, pero lamentó la ausencia de un "socio dispuesto" en el actual panorama político israelí, a quien acusó de implementar medidas para imposibilitar la creación de un Estado palestino independiente.

Preguntado sobre un posible conflicto entre Israel e Irán en 2026, dijo esperar que no ocurra e instó a retomar negociaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní, alertando del impacto que tendría cualquier confrontación en todo el Golfo.

Al cierre de la entrevista, Carlson mencionó críticas en Estados Unidos que le acusan de ser una "herramienta de Catar", acusación que el dirigente catarí atribuyó a campañas de desinformación destinadas a "sabotear" la relación bilateral. "Nuestra relación con Estados Unidos es mutuamente beneficiosa", afirmó Al Thani.