Cuba asegura que mantiene una lucha "activa y responsable" contra el narcotráfico

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, resaltó en redes sociales que el país caribeño ha suscrito diversos acuerdos bilaterales con "la firme determinación de cumplirlos, junto a sus compromisos con instrumentos multilaterales".

Respecto a Estados Unidos, el canciller cubano señaló que ese país es el "principal emisor de drogas hacia" Cuba y lamentó que "haya decidido poner freno y obstaculizar esa cooperación y los intercambios bilaterales en la materia".

El pasado jueves, altos cargos del Ministerio del Interior (Minint) y de Justicia ratificaron la "política de tolerancia cero" del Gobierno de la isla, rechazaron cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico y aseguraron que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas".

En esa comparecencia, el jefe del Órgano de Enfrentamiento Especializado Antidrogas del Minint, el coronel Juan Carlos Poey, alertó que el actual despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe -frente a Venezuela- con el argumento de combatir el narcotráfico se entiende en La Habana como "una seria amenaza a la seguridad y soberanía" de Cuba.

Poey explicó que las drogas sintéticas son actualmente las más extendidas en Cuba y agregó que, en su mayoría, estos estupefacientes proceden de Estados Unidos.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras del Minint, el primer coronel Ybey Carballo, afirmó que "se intercambia información de Inteligencia con los servicios homólogos de EEUU, en tiempo real, le damos posición, rumbo, características de las embarcaciones (con droga), cuántos motores y personas".

Las autoridades insulares han informado que en lo que va de año, se han "asegurado" en Cuba más de dos toneladas de droga, y en 2024 incautaron 1.051 kilos de droga, principalmente cocaína, marihuana, metanfetamina y cannabinoides, y que sancionaron a 1.157 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Además han reconocido un aumento del consumo de drogas y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes, aunque no se han difundido estadísticas completas sobre su consumo.

El problema se define y afronta principalmente como una cuestión de orden público. Recientemente, se han reportado la realización de "juicios ejemplarizantes" relacionados con el tráfico de drogas, con condenas de hasta 15 años de prisión por posesión y venta de pequeñas cantidades de droga.

El Código Penal sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde 4 a 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la condena de muerte".