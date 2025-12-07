Damasco dice que la gente confía en ellos, pero aún queda trabajo tras un año sin Al Asad

Así lo dijo el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, durante una sesión en el Foro de Doha, que se clausura hoy, en la que añadió que cuando se habla de Siria a tan solo un año de la caída de Al Asad -huido a Rusia- se transmite "una imagen y un mensaje al mundo de que el pueblo sirio es capaz de sobrepasar el pasado y avanzar hacia el futuro con confianza".

El jefe de la diplomacia indicó que han podido "devolver al pueblo sirio la confianza en sí mismos", una confianza que el régimen de Al Asad "ayudó a distorsionar y debilitar" al exportar una imagen de que vivían "bajo presión, guerras, oprimido".

Por otro lado, la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales siria, Hind Kabawat, explicó en otra sesión que esta confianza que el pueblo tiene con el Gobierno es "una oportunidad" que se necesita "fortalecer".

"Confianza significa demostrarle al pueblo sirio que estamos ahí para ayudar. Estamos ahí para servirle", explicó.

Sin embargo, durante este año en el que Siria ha ido edificando sus nuevas instituciones después de medio siglo de régimen de la familia de Al Asad - bajo represión interna, guerra y sanciones económicas internacionales que han destruido a la nación-, la desconfianza ha aflorado por la violencia sectaria.

Kabawat reconoció esa desconfianza entre algunos sectores de la población, pero apuntó que buscan desde su departamento "reunir a toda la sociedad civil, ciudad por ciudad, recorriendo cada lugar, para conocer su opinión. (...) Que el pueblo sirio se sienta inclusivo".

El pasado marzo cientos de alauitas -rama del islam chií que profesa la familia Al Asad- murieron tanto en violentos enfrentamientos armados como ejecuciones extrajudiciales en la costa mediterránea de Siria.

En julio estallaron fuertes choques armados entre grupos de la minoría drusa y clanes beduinos en Al Sueida (sur), en cuyo marco se enfrentaron también las facciones locales y fuerzas gubernamentales enviadas a la zona para intervenir, entre acusaciones de asesinatos de naturaleza étnica.

De hecho, hace dos días la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que el gobierno de transición sirio ha dado pasos esperanzadores para juzgar los crímenes cometidos durante aquel régimen, pero también hubo nuevos abusos graves.

El portavoz de la oficina de la ONU Thameen al Kheetan, señaló que continúan recibiendo "preocupantes denuncias de ejecuciones sumarias, asesinatos y abducciones de carácter arbitrario, a menudo dirigidos contra miembros de determinadas comunidades acusadas de afinidad con el antiguo gobierno".

Por otro lado, Al Shaibani adujo que los ciudadanos en Siria "merecen un país mejor".

"Todavía no estamos satisfechos con ese resultado. El pueblo sirio merece un país mejor que la actual situación. Aún sufre la situación económica y en la vida cotidiana, y también aún siguen muchos obstáculos, entre ellas las sanciones" de Estados Unidos.

El ministro dijo que al comparar la situación como está ahora en el país a como estaba hace un año se puede decir que Siria era considerada como una "fuente de amenaza", y que ahora es "un éxito".

"Creo que hemos tenido éxito en muchos asuntos, pero también reconocemos la realidad, seguramente si se reúne todo el mundo para transformar la realidad en Siria en un solo año de un país en guerra a un país avanzado, pues este asunto necesita tiempo, recursos y planes a largo plazo", apuntó.

Y auguró que en el próximo Foro de Doha el año que viene se hablará sobre los "ejemplos de éxito en Siria".

"Hay un interés internacional en ver a Siria como un Estado exitoso que terminó con un régimen dictatorial, y que no caiga en la trampa de un Estado fallido", concluyó.