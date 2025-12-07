Detienen a dos personas que transportaban 320 kilos de droga en el noroeste de México

En sus redes sociales, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el arresto de los individuos, quienes escondían la droga en una caja refrigerada que estaba oculta en el tractocamión.

“Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”, apuntó el funcionario, quien detalló que en las acciones participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gabinete de seguridad de México.

Desde el 5 de febrero, cuando inició la 'Operación Frontera Norte' acordada con el presidente de Estados Unidos para frenar la “invasión” de migrantes y de drogas y así evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos nacionales, México ha asegurado más de 114 toneladas de droga, entre ellos 549 kilogramos de fentanilo.

Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista este año, tras la detención en julio pasado de Ismael 'el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, lo entregó a Estados Unidos.

El conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado más de 1.000 muertos en Sinaloa, desde septiembre de 2024.