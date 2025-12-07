Dos fallecidos y 22 lesionados deja accidente de autobús con jornaleros en sur de México

Los hechos ocurrieron a las 13:00 hora local (19:00 GMT), cuando los jornaleros se dirigían rumbo al norteño estado de Sonora, donde se emplearían en los campos agrícolas, sin embargo, cuando llevaban media hora de camino volcaron.

De acuerdo con los reportes preliminares, la volcadura fue ocasionada por fallas mecánicas en el sistema de frenos, así como por el estallido de una llanta trasera que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, quedando atravesado en la carretera.

Equipos de emergencia de distintas corporaciones, entre ellas Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los lesionados a diversos centros médicos de la región.

Ocho de las personas heridas fueron internadas en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante el proceso de atención médica.

Las personas hospitalizadas fueron identificadas como: Artemio Ruiz Hernández, de 35 años; Aucencio Gómez Gómez, de 22 años; Domingo Pérez Girón, de 41 años; José Pérez Velasco, de 46 años; Elmar Domínguez Sánchez, de 22 años; Marcos García Girón, de 44 años, Carlos Díaz Cruz, de 27 años; así como Nicolás Juárez Gómez, de 37 años.

Por más de cuatro horas, las autoridades realizaron las labores de limpieza, remoción de la unidad siniestrada y apoyo vial en la zona del accidente, con el objetivo de restablecer la circulación normal en la autopista San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez.