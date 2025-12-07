Dos soldados tailandeses heridos tras un intercambio de disparos con tropas de Camboya

La refriega empezó alrededor de las 14:15 hora local (7:15 GMT) en una localización fronteriza entre las provincias tailandesa de Sisaket y la camboyana de Preah Vihear y duró unos 35 minutos, según un comunicado de las Fuerzas Armadas tailandesas.

Ambos países se acusan el uno al otro de iniciar los disparos.

Los militares tailandeses además ordenaron la evacuación de varias poblaciones cercanas a la frontera por si el enfrentamiento empeora.

Los heridos, uno en una pierna y otro en el pecho, están recibiendo atención médica, precisan los tailandeses.

Desde que explotara el conflicto fronterizo, la tensión entre ambos países se mantiene alta a pesar del acuerdo de paz sellado por ambos gobiernos el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

El 12 de noviembre, ambos Ejércitos también denunciaron los disparos de su oponente en un episodio que no dejó heridos; mientras que la tensión se ha elevado en varias ocasiones por la explosión de minas antipersona que han herido a soldados tailandeses.

En julio, Bangkok y Nom Pen ya sellaron un alto el fuego en la capital malasia, después de mantener un enfrentamiento armado durante cinco días en varios puntos de la divisoria de 820 kilómetros que comparten, con unos 50 muertos.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.