Ejército israelí reconoce que mató en Cisjordania a un civil al que consideró "terrorista"

"Según un informe posterior, parece que también fue alcanzada una persona no involucrada que se encontraba en la zona, además del terrorista eliminado", respondió un portavoz de las FDI este domingo por la mañana al ser preguntado por EFE.

El relato del Ejército israelí, que admite ahora haber acabado con la vida de un civil no implicado en el supuesto intento de atropello contra un puesto de control en Hebrón custodiado por una unidad paracaidista, cambió así desde el reporte inicial.

El anterior comunicado de las FDI rezaba lo siguiente: "Dos hombres armados a bordo de un vehículo intentaron violar un puesto de control operado por la División de Judea de la Policía de Israel. La policía abrió fuego contra los hombres armados y los neutralizó", añadiendo que uno de sus soldados resultó herido con levedad en una pierna.

Según la Media Luna Roja Palestina, el civil asesinado era Ziad Na'im Jabara Abu Dawud, un trabajador municipal de saneamiento de 55 años que se encontraba en el lugar de los hechos.

Las FDI dispararon contra Abu Dawud y "lo dejaron desangrado", según los informes de la organización sin ánimo de lucro. Posteriormente, se quejan, "no permitieron" que sus vehículos recuperaran el cuerpo hasta que finalmente accedieron a su recogida y fue trasladado al hospital público de Hebrón, donde no consiguió mantenerse con vida.

El cuerpo del presunto atacante fue recogido por las FDI.

"Lamentamos las prácticas represivas de la ocupación sionista, sus continuos ataques a la ciudadanía y la profanación de lugares sagrados. Sus intentos de anexión y desplazamiento solo traerán más confrontación y enfrentamientos", respondió el grupo islamista palestino Hamás en un comunicado sobre el suceso en Hebrón.

El incidente se produce después de que el Ejército israelí diera por finalizada este viernes la "operación antiterrorista" que ha desarrollado durante los dos últimas semanas en Cisjordania ocupada y que se había saldado con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Las tropas israelíes protagonizaron en ese período incursiones en Cisjordania como parte de una operación conjunta con la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que, según las FDI, comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha elevado a 27 el número de palestinos asesinados por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada del 1 de enero al 1 de diciembre.

Cisjordania ocupada está sufriendo un aumento de los ataques de colonos contra palestinos, ante la permisividad generalizada de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes, que ha hecho que la tensión escale en la zona.

Un informe publicado esta semana por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes, detalla que, entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1.200 incidentes de violencia de colonos.

"En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2.932 personas, incluidos 1.326 niños", señalaba dicho informe.