El objetivo de mediadores es que EEUU empuje a Israel a la fase 2 de tregua, dice Catar

"En este momento, nuestro principal objetivo es lograr que Estados Unidos impulse a Israel hacia la fase dos y apoyar el diseño de dicho proceso", dijo Al Ansari en un encuentro con periodistas en los márgenes del Foro de Doha, que terminó este domingo con la participación de numerosos altos cargos internacionales.

El portavoz catarí hizo referencia así a la implementación del plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, cuando Israel y Hamás pactaron un frágil alto el fuego que está siendo violado, especialmente por el Estado judío con ataques recurrentes en Gaza.

Al Ansari denunció que "toda violación del alto el fuego constituye una amenaza para el mismo", en un momento en el que no hay perspectivas para el inicio de la segunda fase del plan, que estipula el desarme del grupo islamista, el despliegue de una fuerza de estabilización internacional o la formación de un gobierno tecnócrata.

"La falta de decisión sobre muchos de estos temas da tiempo para que el alto el fuego se derrumbe. Estamos bastante preocupados, pero creemos en el proceso y en la colaboración con Estados Unidos", aseveró el portavoz, que apuntó que Catar y el resto de los mediadores trabajan "muy de cerca con la Administración Trump para empujar el inicio de la segunda fase".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al Ansari reconoció que Catar ya suponía que el plan de paz "necesitaría un segundo impulso" tras la implementación de la primera fase, que estipulaba la excarcelación de presos palestinos, la liberación de los rehenes vivos en manos de Hamás y la devolución de los cuerpos de los cautivos muertos, entre otros puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ya solo queda el cuerpo de un rehén por devolver, algo que el oficial catarí calificó de "milagro" ya que se creía que era algo "casi imposible".

No obstante, afirmó que la preocupación se centra en "las garantías de seguridad" y otros aspectos sobre el terreno, donde se producen "violaciones del alto el fuego casi a diario" y que la ayuda humanitaria "no está llegando según lo acordado".

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.354 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.030 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, mientras que 367 han muerto tras la entrada en vigor de la tregua, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.