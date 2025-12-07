Encuentran 17 inmigrantes muertos en una balsa semihundida en el Mediterráneo oriental

Un buque que navegaba bajo bandera turca localizó el sábado la balsa a unas 36 millas náuticas al suroeste de Ierapetra y avisó a las autoridades, detalló en una nota.

A la zona acudieron dos patrulleros de la Guardia Costera, un barco, un avión de Frontex y un helicóptero.

Una de los patrulleros de los guardacostas pudo rescatar con vida a dos hombres que se hallaban dentro de la balsa, junto con 17 cadáveres, todos hombres.

Hasta el momento se desconoce la procedencia de los inmigrantes, como también desde dónde exactamente zarpó la balsa.

Los dos rescatados fueron trasladados al hospital de Ierapetra para ser examinados.

Durante los últimos meses la isla de Creta ha visto un repunte en la llegada de inmigrantes irregulares, sobre todo desde las costas libias, situadas unos 300 kilómetros al sur de Creta.

En lo que va de año, unos 42.000 inmigrantes irregulares llegaron a Grecia, 16.700 de ellos a Creta, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.