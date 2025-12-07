Guterres pide apoyo "firme" a la transición siria un año después de la caída de Al Asad

En una declaración difundida por su oficina, Guterres rindió homenaje a la "resistencia y el coraje" del pueblo sirio, que -dijo- "nunca dejó de alimentar la esperanza pese a soportar un sufrimiento inimaginable".

Según el jefe de Naciones Unidas, la efeméride debe servir tanto para honrar los sacrificios de los sirios como para renovar las aspiraciones que impulsaron "el cambio histórico" vivido en el país.

El secretario general de la ONU insistió en que lo que enfrenta ahora Siria "va mucho más allá de una transición política", y afirmó que representa la oportunidad de "reconstruir comunidades devastadas y sanar divisiones profundas".

Asimismo, subrayó que el objetivo es forjar un país en el que todos sus habitantes, "sin distinción de etnia, religión, género o afiliación política", puedan vivir en "seguridad, igualdad y dignidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Guterres agregó que Naciones Unidas mantiene su "compromiso pleno" para trabajar junto a los propios sirios y facilitar un proceso de transición que calificó de difícil, pero "no insuperable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Siria cumple este lunes un año desde el derrocamiento del régimen de Al Asad en el que la nueva Administración siria -bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa- ha conseguido el levantamiento de gran parte de las sanciones que pesaban sobre el país tras ganarse la confianza internacional, mientras trata de contener estallidos de violencia sectaria.

Las autoridades mantienen sus planes para unas elecciones generales en un plazo de al menos cinco años mientras se redacta una constitución definitiva.

La experiencia del último año, afirmó Guterres, ha demostrado que es posible lograr cambios significativos cuando la población está "empoderada y apoyada" para dirigir su propio futuro.

Según el comunicado, comunidades de todo el país están implicadas actualmente en "la creación de instituciones y estructuras de gobernanza que definirán la Siria posterior al conflicto".

Guterres destacó especialmente el papel de las mujeres, a quienes describió como claves en la defensa de los derechos, la justicia y la igualdad en la etapa de reconstrucción.

El presidente sirio garantizó en diciembre de 2025 que Siria "no será como Afganistán" y que las mujeres tendrán pleno acceso a la educación, recordando que en Idlib, bajo su control previo, al menos el 60 % de las universitarias eran mujeres, en un compromiso reiterado por la ONU para que la transición respete "totalmente" los derechos de mujeres y niñas.

En el Gobierno de transición formado en marzo, una mujer cristiana asumió la cartera de Asuntos Sociales, que representa una minoría en un gabinete también con representación simbólica de minorías religiosas.

Al margen, Guterres admitió que las necesidades humanitarias siguen siendo "enormes", pero habló de avances en la restauración de servicios esenciales, la ampliación del acceso humanitario y la habilitación de vías para el retorno de refugiados y desplazados.

También mencionó los pasos iniciales hacia mecanismos de justicia transicional y el ensanchamiento del espacio cívico como "pilares para una Siria más inclusiva y responsable ante su ciudadanía".

Por último, Guterres hizo un llamamiento directo a la comunidad internacional para que apoye el proceso y para que respete la soberanía siria, elimine obstáculos a la reconstrucción, financie las operaciones humanitarias y promueva un desarrollo económico que permita ofrecer "beneficios tangibles" a la población.