Iglesia mexicana llama a la unidad y la confianza previo al Día de la Virgen de Guadalupe

“Hoy, cuando México necesita puentes y no muros, diálogo y no confrontación, (la Virgen de) Guadalupe vuelve a recordarnos que somos un mismo pueblo, llamado a reconstruir la confianza y a vencer la indiferencia. Su mensaje escucha, acoge, protege y acompaña”, señaló el Episcopado en su editorial semanal Desde la Fe.

La Iglesia mexicana convocó a los fieles a unirse en oración y agradecimiento “pidiendo que bendiga a todos los peregrinos, y nos haga instrumentos de unidad, paz y esperanza para México”.

Recordó que cada 12 de diciembre millones de personas de todo el país y de Estados Unidos caminan hacia la Basílica de Guadalupe, un fenómeno de fe que persiste entre crisis sociales.

“Lo hacen con cansancio, con promesas, con silencios que pesan y con esperanzas que sostienen”, señaló la editorial, subrayando que la imagen de los peregrinos “nos recuerda que México todavía sabe caminar unido.”

El texto destacó que, por casi cinco siglos, la figura de la Virgen de Guadalupe ha sido un punto de unión en momentos de división.

Afirmó que el acontecimiento guadalupano “marcó profundamente el rumbo del Evangelio en el nuevo mundo, transformó la historia de la fe en América, y abrió un camino de reconciliación entre pueblos que se miraban con desconfianza. Bajo su manto, todos encontraron un hogar común.”

También resaltó la relevancia cultural de la devoción mariana, al recordar que Guadalupe es “un ejemplo de inculturación perfecta del Evangelio”, capaz de unir culturas, lenguas y sensibilidades porque “habla la lengua del corazón.”

Por ello, añadió, incluso personas no cercanas a la Iglesia encuentran en su figura “un símbolo de identidad, dignidad y cercanía humana.”

Subrayó que en las peregrinaciones convergen múltiples realidades sociales, con familias que “buscan consuelo, jóvenes que claman por un futuro distinto, migrantes que piden protección, víctimas que anhelan justicia.”

Cada peregrino en movimiento, insistió, “representa un acto de esperanza que resiste al desencanto social.”

Con este mensaje, la Iglesia busca que la celebración guadalupana de este año sea un espacio de reconciliación y esperanza en medio de un país atravesado por la violencia y la incertidumbre, e invita a que el 12 de diciembre se reafirme el papel de la Virgen de Guadalupe como símbolo de unidad nacional.