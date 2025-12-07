Inauguran una esquina en homenaje a Charly García en Buenos Aires

En la esquina de Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe, dos vías emblemáticas de Buenos Aires y la intersección de la casa de García, se colocó una placa de la Legislatura y Cabrera realizó un mural basado en las famosas imágenes que el fotógrafo Gabriel Rocca le tomó al cantante.

Como parte del homenaje, una estación de metro cercana, fue renombrada como Charly García, con lo que se dio inicio a un proceso de transformación visual de la misma, que continuará en los próximos días con las intervenciones de distintos artistas.

A pocos metros de allí, se inauguró otro mural de 5,50 por 4,50 metros realizado con venecitas (piezas decorativas de vidrio o cerámica) por Cabrera, en el lugar donde funcionó años atrás el bar Planeta Júpiter, frecuentado por García.

García, autor de canciones históricas como 'Demoliendo hoteles', 'Rezo por vos' y 'Nos siguen pegando abajo', cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos, piezas fundamentales del rock latinoamericano como 'Clics modernos' (1983) y 'Say No More' (1996).

El pasado agosto, el músico argentino fue reconocido con un título doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que destacó que "Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano".