La Cedeao condena el intento golpista en Benín y elogia al Gobierno por restaurar el orden

“La Cedeao condena enérgicamente este acto inconstitucional, que constituye una subversión de la voluntad del pueblo beninés”, indicó el bloque regional de doce países de África occidental, entre ellos Benín, en un comunicado.

La Comisión "exige el pleno respeto de la Constitución de Benín y elogia los esfuerzos realizados por el Gobierno y las Fuerzas Armadas para controlar la situación", subrayó la nota oficial.

La Cedeao responsabilizó a los autores del “complot, tanto individual como colectivamente”, de cualquier pérdida de vidas o bienes ocasionada por sus acciones.

“La Cedeao apoyará al Gobierno y al pueblo por todos los medios necesarios para defender la Constitución y la integridad territorial de Benín”, concluyó el documento.

El bloque regional se pronuncio después de que el ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, anunciara que el intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares había fracasado.

"En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República", afirmó Seidou en un breve mensaje emitido por la televisión pública.

"Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento", subrayó el ministro.

"Por lo tanto, el Gobierno invita a la población a continuar con sus actividades con normalidad", añadió Seidou, sin facilitar más detalles.

La alocución del ministro se emitió después de que un grupo de militares asegurara este domingo en la televisión pública haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituido al presidente Talon.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública, donde, al parecer, los golpistas fueron reducidos.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Dos de los principales adversarios del jefe de Estado, Joël Aivo y Reckya Madougou, siguen encarcelados después de ser condenados a diez y veinte años de prisión, respectivamente, a finales de 2021.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026.

El ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni, ha sido designado candidato presidencial por el bloque oficialista de Talon, quien no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.