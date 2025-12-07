La ONU buscará en Kenia soluciones sostenibles para las crisis medioambientales del mundo

La UNEA-7, que empieza este lunes y se desarrollará hasta el viernes, se celebra después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 del pasado mes en Belém (Brasil), donde se aprobó un documento final que no mencionó los combustibles fósiles, principal fuente del calentamiento global, y enfrió las aspiraciones más ambiciosas de decenas de países.

Bajo el lema "Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente", la Asamblea tendrá lugar en la capital de Kenia en "un mundo geopolítico frágil y en constante cambio", como afirmó el pasado 28 de noviembre la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen.

Por eso, ese lema "cobra aún mayor importancia", subrayó en una rueda de prensa en Nairobi Andersen, al advertir de que los datos del PNUMA "muestran que los impactos ambientales y climáticos se están acelerando e, incluso, intensificando".

"El aumento de las emisiones -enfatizó- está provocando olas de calor récord. La naturaleza y los ecosistemas están desapareciendo en todo el mundo y estamos presenciando la contaminación tóxica de nuestro aire, agua y energía solar. Estas son amenazas globales que afectan a todos los países (...) y que exigen soluciones".

Se espera que el presidente de Kenia, William Ruto, intervenga en el segmento de alto nivel, que se desarrollará el 11 de diciembre, junto a otros jefes de Estado, señaló el PNUMA, que tiene sede central en Nairobi, sin facilitar los nombres de esos mandatarios.

Un total de 19 borradores de resoluciones y decisiones -que abordan cuestiones como la lucha contra incendios forestales, la sostenibilidad medioambiental y los sistemas de inteligencia artificial, la preservación de los glaciares o la dimensión medioambiental de la resistencia antimicrobiana- serán objeto de debate y negociación.

Las resoluciones de la Asamblea, que integra a los 193 Estados miembros de la ONU, no son legalmente vinculantes, pero se consideran un primer paso significativo en el camino hacia acuerdos ambientales globales y la formulación de políticas nacionales.

Andersen dijo entender la "frustración" que genera "el ritmo y la escala de la acción multilateral" en el terreno ambiental.

Así, remarcó, la UNEA-7 se centrará en "cómo podemos fortalecer el multilateralismo para lograr una acción unida e inclusiva en todos los ámbitos, lo que llamamos la triple crisis planetaria: la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis de la contaminación y los residuos".

La jefa de la agencia medioambiental de la ONU confía en que la cita de Nairobi pueda "ayudar a impulsar la urgencia y la determinación que necesitamos para afrontar nuestras amenazas ambientales comunes y emergentes".

En el marco de la Asamblea, que se desarrollará en el complejo de Naciones Unidas en Nairobi, el PNUMA publicará la séptima edición de su informe "Perspectivas del medio ambiente global", elaborado por 287 científicos multidisciplinarios de 82 países.

La agencia adelantó que el informe destacará "soluciones reales en cinco áreas interconectadas: economía y finanzas, circularidad y residuos, medio ambiente, energía y sistemas alimentarios".

La presidencia de la UNEA-7 recae en Omán, representado en la reunión de Nairobi por Abdulá Bin Ali Al-Amri, presidente de la Autoridad Ambiental de ese país de la península arábiga.