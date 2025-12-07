Las autoridades aseguran que el brote de peste porcina en España está controlado

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la región de Cataluña, Òscar Ordeig, informó este domingo en conferencia de prensa de que esos datos revelan que "el objetivo" marcado "de contención", de que el brote no saliera de la zona del foco, "se ha conseguido" pasados nueve días.

Ordeig adelantó que esta situación permitirá en los próximos días "reabrir mercados" a los productos porcinos en terceros países, aunque pidió no bajar la guardia frente a esta enfermedad animal, que no se transmite a los humanos.

También pidió dejar trabajar a los expertos para conocer el origen del brote, que las autoridades de Cataluña ampliaron ayer a varios centros que trabajan con el virus de esta enfermedad en un radio de veinte kilómetros en torno al foco, además del laboratorio de investigación animal IRTA-CReSA.

La hipótesis de que el virus pudiese haber salido de un laboratorio se maneja desde el viernes, cuando se dio a conocer un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la UE, que detalla que el genoma del virus detectado en España no coincide con las cepas que circulan actualmente en otros países europeos, pero sí es similar a una detectada en Georgia en 2007 que suele emplearse en estudios experimentales.

El descubrimiento puso en el foco al laboratorio de salud animal IRTA-CReSA, situado a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los dos primeros casos positivos en PPA.

Sin embargo, el presidente de la región, Salvador Illa, anunció ayer que la investigación se ha ampliado a otros laboratorios, "no más de cinco", en torno al foco del brote.

Los primeros casos de PPA se detectaron el pasado viernes en dos jabalíes muertos y han ido aumentado hasta trece, aunque por el momento el virus no ha traspasado a las granjas de cerdos de la zona.

A pesar de que el sector porcino español ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones, este nuevo brote ha reactivado la preocupación ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.

En España no se detectaban casos de PPA desde hacía 31 años, por lo que las administraciones han multiplicado sus esfuerzos para contener el brote de la provincia de Barcelona.