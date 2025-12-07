Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 0,09 % intermensual en noviembre

El incremento con respecto a la cifra final de octubre fue de unos 3.000 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al impacto combinado de la conversión de divisas y los cambios en los precios de los activos financieros globales.

Este indicador alcanzó su cota más alta desde diciembre de 2015 al cierre del primer semestre de este año.

"Cimentada por una economía firme, China sigue bien posicionada para mantener la estabilidad general de sus reservas de divisas", agrega el comunicado de la SAFE.