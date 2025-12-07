Londres desea un fin de la guerra en Ucrania que no premie la agresión rusa

"Este es verdaderamente un momento crucial", señaló hoy el ministro de Trabajo, Pat McFadden, de cara al encuentro que mantendrá este lunes en Londres el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el primer ministro británico, Ker Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Todo el mundo quiere que la guerra termine, pero quiere que termine de forma que Ucrania tenga libertad para elegir su futuro. Ese es el objetivo de estas conversaciones", declaró McFadden a la cadena Sky News.

El fin del conflicto, señaló, debe ofrecer garantías de seguridad para que Ucrania no se convierta en "una organización indefensa" e incapaz de marcar su destino.

"Y el presidente Zelenski sabe que cuenta con la sólida solidaridad del Reino Unido, así como de los líderes de Francia y Alemania, que también estarán presentes en la reunión de mañana", prosiguió el dirigente británico.

Cualquier acuerdo de paz, agregó, no deberá "premiar la agresión" del Kremlin, ya sea en referencia al resultado final que arroje "el campo de batalla" o "en términos de la capacidad de Rusia para dictar el futuro de Ucrania".

Antes de la reunión en Londres, Zelenski informó este sábado de que mantuvo una conversación "constructiva" con los asesores del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que participaron también los delegados ucranianos desplazados a Miami para los contactos que se están produciendo allí sobre la propuesta de EE. UU. para poner fin a la guerra en Ucrania.

EE.UU. presentó el mes pasado un plan de paz de 28 puntos que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

En Ginebra EE. UU. negoció con representantes europeos y ucranianos una nueva versión de 20 puntos sin los elementos que son considerados líneas rojas por Kiev y la Unión Europea, pero hasta ahora esta versión revisada ha sido rechazada por Moscú como base para comenzar negociaciones directas EFE