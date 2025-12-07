Los apagones simultáneos afectarán casi el 60 % de Cuba este domingo

El sábado se registró el 60 % de Cuba sin corriente y el viernes la afectación fue del 61 % -la mayor tasa documentada hasta el momento- que superó el récord de 59 % del pasado lunes.

A mitad de semana, ocurrió un apagón parcial que dejó a oscuras al occidente del país con un déficit real del 67 % registrado en la tarde-noche, el horario de más demanda.

Esta situación refleja la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para su producción energética.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario "pico" -de la tarde-noche- una capacidad de generación de 1.358 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3.300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.942 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.012 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Además, 100 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paralizadas por falta de lubricante.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció en una entrevista el pasado jueves que este año fue "muy difícil" y "muy tenso", caracterizado por "la mayor ausencia de combustible" que ha sufrido el país y con apagones de hasta "24 horas diarias" en algunas regiones.

O Levy también pronosticó que 2026 será aún "difícil" por la falta de divisas para comprar combustible, aunque "ligeramente mejor" porque "va a haber una disminución" de los apagones, pero advirtó que seguirán las afectaciones por combustible "de manera importante".

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, monopolizado por el Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".